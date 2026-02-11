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Murió estrella de la música: fue encontrado inconsciente en un hotel

El DJ fue trasladado a un centro hospitalario, pero su muerte se confirmó a los pocos minutos.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 02 de 2026
05:55 p. m.
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La escena del techno se encuentra de luto debido a que falleció uno de sus pioneros y principales exponentes.

Juan Atkins, el reconocido DJ y productor que nació en 1962 en Detroit, Michigan, Estados Unidos, fue cofundador del grupo Cybotron y también formó parte de los Belleville Three, murió el 31 de octubre de 2026, a sus 64 años.

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Esta importante figura del techno fue encontrado inconsciente en la habitación del hotel en el que se estaba hospedando en Ciudad de México antes de una presentación agendada en el YuYu Cine Club.

Además, la noticia fue confirmada por Greensmith Artists, su agencia de representación.

Así se confirmó la muerte de Juan Atkins, el importante DJ y productor de Estados Unidos

En las redes sociales, la agencia Greensmith Artists elogió la calidad humana de Juan Atkins, exaltó su legado en el techno y lamentó su deceso.

"Hay personas cuya contribución a la música se puede medir en discos, actuaciones y las generaciones que inspiraron. Y, luego, hay gente cuya presencia se convierte en parte de tu propia vida. Juan Atkins era ambos", se planteó.

"El mundo ha perdido a una de las personas que le dio su sonido al techno. Un hombre cuya imaginación cambió el curso de la música. Sus hijos han perdido a su padre y nuestros corazones están con ellos y con toda la familia. Hemos perdido a nuestro hermano", se añadió.

Así fue la trayectoria de Juan Atkins, el importante DJ y productor de Estados Unidos

Juan Atkins se enamoró de la música desde niño y, principalmente, inició a interactuar con los bajos, los teclados y los sintetizadores.

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En 1980, fue uno de los fundadores de Cybotron y algunas de las composiciones más recordadas con ese grupo son 'Clear' y 'Alleys of Your Mind'.

Posteriormente, consolidó el proyecto 'Model 500' y se destacó con trabajos musicales como:

  • Mind and Body.
  • Deep Space.
  • Digital Solutions.
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