Tembló en Colombia hoy 2 de noviembre de 2026: atento al reporte
Hubo un movimiento telúrico que sobrepasó los 3.0 de magnitud. Descubra aquí los detalles.
Nicolás Forero
08:15 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos cinco movimientos telúricos desde la 1:13 de la tarde de este 2 de noviembre de 2026.
¿Dónde se han sentido exactamente? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 2 de noviembre de 2026
- 8:06 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.7.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia desde la tarde de este 2 de noviembre?
- 1:13 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).
- 2:05 p.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: a 41 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 47 de Calima (Valle del Cauca).
- 2:52 p.m.
Epicentro: Tibú, Norte de Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 192 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Tibú (Norte de Santander), a 26 de El Cubo (Venezuela) y a 40 de El Tarra (Norte de Santander).
- 4:55 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 9 de Villanueva (Santander).
- 6:35 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).