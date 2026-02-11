Emisión Noticias RCN 12:30 / lunes 2 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 02 de 2026
04:24 p. m.
04:24 p. m.
- Gobierno anuncia ofensiva militar tras siete atentados terroristas en seis días en el suroccidente del país
- Área Metropolitana de Valle de Aburrá celebra el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita
- Fiscalía notificó a Zulma Guzmán por imputación por el caso de frambuesas con talio