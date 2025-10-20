CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 20 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
08:30 p. m.
  • El presidente Petro se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, para hablar sobre la grave tensión entre ambos países, que se escaló tras el anuncio de Trump sobre nuevos aranceles para Colombia.
  • Los gremios piden diálogo con Estados Unidos, pues advierten que si los aranceles suben, millones de colombianos podrían quedarse sin empleo.
  • Hoy hubo una caída global del Amazon Web Services, lo que causó un colapso digital de varias plataformas.
