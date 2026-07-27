Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 27 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 27 de 2026
09:28 p. m.
09:28 p. m.
- Las declaraciones de Angie Rodríguez en Noticias RCN sobre lo que pasa dentro del Gobierno desataron un escándalo nacional. El presidente electo dice que le brindará seguridad y exigen a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar.
- Ya hay denuncia ante la Fiscalía en contra de Juliana Guerrero por la presunta red de corrupción. Además, renunció como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad de Cesar.
- Audiencia de imputación en contra de Luis Edmundo Suárez, exviceministro de Defensa del gobierno Petro porque, supuestamente, estuvo detrás de direccionar el millonario contrato de los MI17.
- Dolorosa despedida en Belén, Boyacá, a Juan Pablo Vargas, el conductor que imploró a delincuentes para que se llevaran el carro, pero no lo mataran. Tenía una hija de seis años.