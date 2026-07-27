¡Medellín está lista para la Feria de las Flores! Boletas, fecha y artistas del Súper Concierto

Carín León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso, Felipe Peláez y Aria Vega encabezarán el Súper Concierto de la Feria de las Flores 2026. Si quiere hacer parte de este espectáculo, aún está a tiempo de conseguir entradas para uno de los eventos musicales más esperados del año.

El espectáculo se realizará el 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y aún es posible comprar las boletas con precios de la segunda preventa.

¿Cuánto cuestan las boletas para el Súper Concierto de la Feria de las Flores?

La entrada más económica disponible en esta etapa corresponde a Norte Baja, con un valor de $104.000, más $20.000 por servicio, mientras que la más exclusiva es Palco Diamante, con un precio de $13.800.000, más $2.150.000 por servicio.

Foto: SuperConcierto Ferias de las Flores

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Foto: SuperConcierto Feria de las Flores

¿Dónde comprar las boletas para el Super Concierto Feria de las Flores?

Las entradas están disponibles a través de Tuboleta y también pueden adquirirse en los puntos físicos autorizados en Medellín:

Centro de Experiencia Tuboleta – Plaza Mayor.

Centro Comercial El Tesoro.

Centro Comercial Santafé.

Centro Comercial Los Molinos.

Centro Comercial San Diego.

¿Quiénes estarán en el Súper Concierto de la Feria de las Flores?

El cartel estará conformado por Carín León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso, Felipe Peláez y Aria Vega, una combinación de artistas que reunirá diferentes géneros musicales en una de las noches más esperadas de la Feria de las Flores.

El Súper Concierto de la Feria de las Flores no solo representa una de las noches musicales más importantes del país. Detrás de este gran espectáculo existe una industria que mueve la economía de Medellín, fortalece el turismo y dinamiza cientos de empresas que hacen posible uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. Bajo el liderazgo del empresario Diomar García y Stage Eventos.

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Más allá del espectáculo, la organización proyecta la generación de más de 4.000 empleos directos y cerca de 5.000 empleos indirectos, vinculando personal en áreas como logística, producción, montaje, operación técnica, seguridad, alimentos y bebidas, transporte, limpieza y atención al público.

Además del espectáculo, el evento también espera convertirse en un impulso para el turismo y la economía de Medellín, con la llegada de miles de asistentes durante la celebración.