Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 27 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 27 de 2026
03:16 p. m.
03:16 p. m.
- Fuerte reacción por las declaraciones en exclusiva de la actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez a Noticias RCN. Habló de presuntos malos manejos de recursos públicos e hizo graves denuncias contra el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo y Juliana Guerrero exasesora presidencial.
- En respuesta a la polémica entrevista el presidente Gustavo Petro pidió declarar a Rodríguez insubsistente y argumentó que ha estado incapacitada por razones psiquiátricas.
- En Valle del Cauca ya evalúan la seguridad y la logística de confirmarse que sea Cali la sede de la posesión del presidente Abelado de la Espriella. Mientras se analizan los detalles ya se escuchan los primeros escenarios donde se realizaría la ceremonia.
- Como un grupo de delincuencia organizado, al que llama ‘los hermanitos Q’, califica el alcalde de Medellín a la anterior administración de la ciudad al mando de Daniel Quintero. Dijo que van 666 hallazgos de posibles actos de corrupción.