CANAL RCN
Colombia

Alias el Mono, señalado de coordinar el transporte de droga en camionetas de la UNP, irá a prisión

Luis Carlos Vélez Romero sería la mano derecha de alias Araña, requerido en extradición por los Estados Unidos.

Foto: Audiencia
Foto: Audiencia

Noticias RCN

julio 27 de 2026
08:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Carlos Vélez Romero, alias el Mono, irá a la cárcel La Picota, de Bogotá, luego de que un juez dictara la medida de aseguramiento en su contra, de manera preventiva.

Aunque decidió no aceptar cargos, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico de estupefacientes agravado y concierto para delinquir por su presunta participación en la coordinación del envío de tres toneladas de cocaína, entre los departamentos del centro y norte del país.

Extradición de alias Araña fue avalada por la Corte Suprema: falta la firma del presidente Petro
RELACIONADO

Extradición de alias Araña fue avalada por la Corte Suprema: falta la firma del presidente Petro

Vélez Romero, que, de acuerdo con su abogado, sería gestor de paz del Gobierno Petro, es señalado como el segundo al mando del grupo criminal conocido como Los Comandos de Frontera.

Además, se cree que estaría relacionado con el transporte de estupefacientes en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), como parte de la organización vinculada al narcotráfico.

Su relación con alias Araña y el “narcochofer” de la UNP:

De acuerdo con la Fiscalía, Luis Carlos Vélez Romero, alias el Mono, sería la mano derecha de Geovany Rojas, alias Araña, líder de Los Comandos de Frontera.

‘Araña’ fue capturado en febrero de 2025 y en octubre de ese mismo año la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a los EE. UU., argumentando que “Los Comandos de Frontera es uno de los grupos delictivos más poderosos del sur de Colombia, posicionado, estratégicamente, en el departamento del Putumayo, una de las regiones principales de producción de cocaína en Colombia y tiene mucha influencia sobre la cadena de suministro de tráfico de drogas a nivel mundial”.

Este es el prontuario criminal de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña
RELACIONADO

Este es el prontuario criminal de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña

Sin embargo, sigue en La Picota de Bogotá, a la espera de ser llevado a los Estados Unidos, por petición de la administración Trump.

“El Mono”, además, estaría relacionado con Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “narcochofer” de la UNP, que habría sido el encargado de transportar parte de la droga en camionetas que el Estado debía destinar a la protección de los ciudadanos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Angie Rodríguez se reunió con abogados de Abelardo de la Espriella en medio de denuncias de corrupción

Gobierno Nacional

¿Quién es Gabriela Muñoz, la influencer señalada por Angie Rodríguez de “manejar a su antojo” la Aerocivil?

Medellín

Alcalde de Medellín señala a Daniel Quintero como jefe de un grupo organizado para robarse a la ciudad

Otras Noticias

Conciertos

¡Medellín está lista para la Feria de las Flores! Boletas, fecha y artistas del Súper Concierto

Medellín calienta motores para la Feria de las Flores con el Super Concierto. ¡Comenzó la cuenta regresiva!

Alimentos

Importante cadena de supermercados anuncia expansión con 12 nuevos almacenes en Colombia

Una importante cadena de supermercados invertirá más de US$42 millones para abrir 12 nuevos almacenes y remodelar 25 tiendas en Colombia.

Liga BetPlay

Cúcuta Deportivo respondió a rumores de presunto amaño de partido ante Once Caldas: comunicado

Venezuela

Salieron a la luz los audios de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela

Valledupar

Valledupar marca un hito con primer implante de corazón artificial en el Caribe