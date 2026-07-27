Alias el Mono, señalado de coordinar el transporte de droga en camionetas de la UNP, irá a prisión

Luis Carlos Vélez Romero, alias el Mono, irá a la cárcel La Picota, de Bogotá, luego de que un juez dictara la medida de aseguramiento en su contra, de manera preventiva.

Aunque decidió no aceptar cargos, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico de estupefacientes agravado y concierto para delinquir por su presunta participación en la coordinación del envío de tres toneladas de cocaína, entre los departamentos del centro y norte del país.

Vélez Romero, que, de acuerdo con su abogado, sería gestor de paz del Gobierno Petro, es señalado como el segundo al mando del grupo criminal conocido como Los Comandos de Frontera.

Además, se cree que estaría relacionado con el transporte de estupefacientes en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), como parte de la organización vinculada al narcotráfico.

Su relación con alias Araña y el “narcochofer” de la UNP:

De acuerdo con la Fiscalía, Luis Carlos Vélez Romero, alias el Mono, sería la mano derecha de Geovany Rojas, alias Araña, líder de Los Comandos de Frontera.

‘Araña’ fue capturado en febrero de 2025 y en octubre de ese mismo año la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a los EE. UU., argumentando que “Los Comandos de Frontera es uno de los grupos delictivos más poderosos del sur de Colombia, posicionado, estratégicamente, en el departamento del Putumayo, una de las regiones principales de producción de cocaína en Colombia y tiene mucha influencia sobre la cadena de suministro de tráfico de drogas a nivel mundial”.

Sin embargo, sigue en La Picota de Bogotá, a la espera de ser llevado a los Estados Unidos, por petición de la administración Trump.

“El Mono”, además, estaría relacionado con Manuel Antonio Castañeda, conocido como el “narcochofer” de la UNP, que habría sido el encargado de transportar parte de la droga en camionetas que el Estado debía destinar a la protección de los ciudadanos.