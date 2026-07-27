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Cúcuta Deportivo respondió a rumores de presunto amaño de partido ante Once Caldas: comunicado

Cúcuta Deportivo emitió un comunicado tras los rumores de un presunto amaño en la goleada ante Once Caldas. Conozca qué respondió el club.

Cúcuta deportivo
Foto: Cúcuta Deportivo y edición

Noticias RCN

julio 27 de 2026
07:37 p. m.
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El debut del Cúcuta Deportivo en la Liga BetPlay 2026-II quedó marcado por una dura derrota y una fuerte polémica. El conjunto motilón cayó 5-1 frente a Once Caldas, resultado que desató una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos aficionados comenzaron a difundir versiones sobre un presunto amaño del encuentro.

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Las especulaciones tomaron fuerza luego de que circularan capturas de pantalla de supuestos grupos de apostadores en los que, presuntamente, se recomendaba apostar por una amplia victoria del equipo de Manizales. Sin embargo, hasta el momento no existe una investigación oficial ni pruebas que confirmen esas versiones.

Ante la controversia, el Cúcuta Deportivo decidió pronunciarse mediante un comunicado oficial.

Cúcuta Deportivo rechazó las versiones sobre un presunto amaño

A través del documento, el club ofreció disculpas a sus aficionados por el resultado obtenido en la primera fecha del campeonato y aseguró que el compromiso de toda la institución sigue siendo luchar por la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.

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"Ante la presentación y el resultado obtenido en nuestro primer compromiso de la Liga BetPlay 2026-II, que ha generado preocupación por la situación del equipo en la tabla del descenso, queremos expresar nuestras más sinceras disculpas a toda la afición", manifestó el equipo.

Además, el club rechazó las versiones que comenzaron a circular tras la goleada sufrida frente a Once Caldas.

"Rechazamos las versiones que ponen en duda nuestro compromiso con este propósito. Nuestra única intención es competir con responsabilidad, mejorar en cada jornada y demostrar en el terreno de juego que contamos con la capacidad y la convicción para revertir este inicio", señaló la institución.

El club insiste en recuperar la confianza de su afición

En el comunicado, el Cúcuta Deportivo también reiteró que la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores continúan enfocados en alcanzar los objetivos deportivos trazados para esta temporada.

Asimismo, agradeció el respaldo de sus hinchas, patrocinadores y periodistas, asegurando que afrontarán los próximos compromisos "con trabajo, unión y entrega" para defender los colores rojinegros y mantener al equipo en la Primera División.

Por ahora, las versiones sobre un supuesto amaño continúan siendo únicamente rumores difundidos en redes sociales. Hasta la fecha, ninguna autoridad deportiva o judicial ha informado sobre investigaciones relacionadas con el compromiso entre Once Caldas y Cúcuta Deportivo.

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