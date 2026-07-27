Salieron a la luz los audios de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela

Los audios de Delcy Rodríguez, conocidos en primicia por NTN24, revelaron las instrucciones que dio horas después de los terremotos en Venezuela. Las grabaciones generaron debate sobre la respuesta del régimen durante la emergencia.

¿Qué dicen los audios de Delcy Rodríguez tras los terremotos en Venezuela?

Las grabaciones de WhatsApp difundidas por el Ministerio de Comunicación e Información muestran a Delcy Rodríguez impartiendo instrucciones mientras se conocían los primeros efectos de los dos sismos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio.

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En uno de los audios, la dirigente solicita revisar con urgencia las zonas de mayor riesgo estructural y advierte sobre edificios que presentaban daños severos.

Miren, compañeros, revisen en las zonas que son sísmicas, porque yo pasé por Los Palos Grandes y los edificios están casi caídos, se escucha decir.

En otro mensaje insiste en evacuar las edificaciones comprometidas y reporta la existencia de personas atrapadas bajo los escombros cerca del hotel Altamira Suites, al tiempo que ordena enviar unidades de Protección Civil para atender la situación.

La difusión de estas grabaciones ocurre un mes después de la emergencia y ha generado una nueva ola de reacciones dentro y fuera de Venezuela.

¿Por qué los audios de Delcy Rodríguez generan controversia?

Tras conocerse el contenido de los mensajes, distintos sectores políticos y parte de la opinión pública cuestionaron la actuación del régimen durante las primeras horas posteriores a los terremotos.

Las críticas apuntan a que las grabaciones buscarían mostrar una reacción oportuna de las autoridades, mientras persisten señalamientos sobre la lenta capacidad de respuesta durante los primeros días de la emergencia.

Según información divulgada por NTN24, el despliegue inicial de ayuda fue limitado. De acuerdo con esos datos, durante las primeras 48 horas solo se había movilizado el 12,8 % de los efectivos previstos para atender la crisis.

Posteriormente, la cifra aumentó al 34,6 %, mientras que el mayor despliegue se registró ocho días después del desastre.

¿Cuál es el balance de los terremotos en Venezuela?

El balance oficial divulgado un mes después de los sismos reportó 5.546 fallecidos y 16.740 personas lesionadas.

Además de las víctimas mortales y los heridos, miles de familias permanecen afectadas. Más de 23.000 personas continúan alojadas en 107 campamentos transitorios, mientras regiones como La Guaira siguen concentrando las labores de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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La publicación de estos audios volvió a instalar el debate sobre la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas y la forma en que se manejó la emergencia durante las horas más críticas tras los terremotos.