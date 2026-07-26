Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 26 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 26 de 2026
09:26 p. m.
09:26 p. m.
- Angie Rodríguez hoy dirige el Fondo de Adaptación y a pocos días de finalizar este gobierno, habló con Noticias RCN sobre los escándalos de esta administración, la intención del presidente de trasladar $1 billón de la entidad que dirige y las redes de corrupción que habrían hecho de las suyas en estos cuatro años.
- Presidente de la CAF anunció que pondrá a disposición del país un piso de financiamiento de 9.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años.
- Nuevos testimonios y documentos conocidos en exclusiva por Noticias RCN ponen bajo la lupa un presunto esquema irregular relacionado con el traslado de personas privadas de la libertad.
- Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio de un ciudadano extranjero que convivió con el británico señalado por el asesinato de Natalia Villalba.