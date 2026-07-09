Nueva fecha para el concierto de Feid en Medellín: boletería y más información

Colombia se encuentra en proceso para reactivarse económicamente una vez más, pues parte de la industria del entretenimiento se frenó tras el devastador terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a más de diez departamentos del país y que afectó principalmente al Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Este fue el caso del nuevo espectáculo de Feid, en Medellín, que tuvo que ser reprogramado tras la emergencia que se desató y las labores de ayuda que concentraron especialmente la atención de la mayoría de figuras públicas.

¿Cuándo será el concierto de Feid en Medellín?

Salomón Villada ha estado presente en varias presentaciones, durante la más reciente semana, al estar incluido como invitado especial en algunos conciertos como el de Ryan Castro, Arcángel, Álvaro Díaz, entre otros.

Sin embargo, uno de sus shows más esperados corresponde al de ‘El club de las 19 flores’ que corresponde a su próximo EP y que contará con la participación de varios artistas que, al parecer, también podrían estar presentes en su presentación.

La campaña de expectativa se tomó la Placita de Flores, en Medellín, en donde el artista mandó a realizar un amplio mural que plasmó distintas pistas sobre la presentación que está próxima a realizar en su ciudad natal.

Bajo un formato diferente al de un concierto convencional, como el que realizó a finales del año 2024 en El Campín, ahora el 'Ferxxo' llegará el próximo 25 de septiembre en La Macarena.

Según el más reciente flayer, publicado por el intérprete de ‘Alakran’, su presentación contará con artistas invitados de los cuales todavía no se conoce su identidad. La boletería encargada del evento es Taquilla Live en donde los interesados podrán adquirir las entradas correspondientes.

Feid sorprende como invitado en el concierto de Arcángel

Por otro lado, el paisa fue uno de los invitados al más reciente concierto de Arcángel en Medellín. Su llegada, para la segunda fecha del puertorriqueño, generó gran emoción entre los asistentes del espectáculo, quienes celebraron su puesta en tarima.

Por su parte, Salomón tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir una sentida reflexión sobre la importancia de dicho suceso para su carrera musical.

“Parece que fue ayer cuando fui a verte a La Macarena junto con Alexis y Fido en el 2008. Como tu fanático es un honor haberte podido acompañar en medallo que tanto te quiere y te aprecia. Gracias Arca por tanta energía y por tener derrochar flow violento conmigo anoche. SEGUÍ ROMPIENDO”, aseguró el artista.