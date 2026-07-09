Santa Fe vs. Vasco da Gama EN VIVO: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe afrontará uno de sus partidos más importantes de la temporada cuando reciba a Vasco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto cardenal es el único representante colombiano que continúa en competencia internacional y buscará sacar ventaja en Bogotá antes de definir la serie en Brasil.

El compromiso se disputará este martes 8 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se espera una importante presencia de aficionados santafereños, tras dejar en el camino a River Plate.

Santa Fe vs. Vasco da Gama: hora y dónde ver EN VIVO

El partido entre Santa Fe y Vasco da Gama comenzará a las 5:00 p.m., hora de Colombia. La transmisión estará disponible a través de ESPN en Disney+, DSports y DGO. En otros países de la región también habrá señal por Unitel y Tigo.

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega después de empatar frente a Fortaleza en el fútbol colombiano. Aunque ha mostrado algunas dificultades defensivas, encuentra una de sus principales fortalezas en el ataque gracias al buen momento del uruguayo Franco Fagúndez, quien acumula cuatro partidos consecutivos marcando gol.

“Respetamos mucho al rival, será duro, trataremos nosotros de estar en nuestro nivel y lograr un resultado que nos permita ir con posibilidades a cerrar en Río de Janeiro”, aseguró Repetto.

Santa Fe busca sacar ventaja en El Campín

El cuadro cardenal alcanzó los cuartos de final después de eliminar a River Plate mediante lanzamientos desde el punto penal en el estadio Monumental. Vasco da Gama, por su parte, superó a Olimpia en Paraguay con una contundente victoria 4-1.

Repetto destacó la calidad del plantel brasileño y aseguró conocer a algunos de sus futbolistas.

“Conozco a algunos de sus jugadores, a ‘El Puma’ Rodríguez, lateral derecho que lo tuve en Nacional, jugador de nivel. Tiene un muy buen plantel”, expresó.

El entrenador uruguayo considera que el margen de error será mínimo: “Tanto para ellos como para nosotros es una final, cualquier traspié te deja afuera”.

Santa Fe intentará aprovechar la altura de Bogotá y el respaldo de su hinchada para viajar a Río de Janeiro con ventaja en la serie.