Revelan detalles del bombardeo contra campamento de alias Calarcá, en Guaviare

Daniel Parra el hombre que fue capturado en un campamento, señalado como integrante de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, fue enviado a prisión tras no aceptar los cargos imputados en su contra durante la audiencia de judicialización.

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El hombre fue capturado el pasado 27 de agosto durante un bombardeo realizado por la Fuerza Pública en las selvas del Guaviare, operación que tenía como objetivo dar de baja a alias Calarcá.

En este operativo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella y el Ministerio de Defensa, cayeron 10 guerrilleros, entre ellos tres menores de edad.

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Detalles del bombardeo en Guaviare contra alias Calarcá

La captura del presunto guerrillero de las filas de ‘Calarcá’ se realizó en la vereda Puerto Valencia del municipio del Retorno, Guaviare, donde las autoridades localizaron un campamento guerrillero.

Durante la audiencia, la Fiscalía reveló detalles específicos de la operación:

Aproximadamente sobre las 11:35 de la mañana lo ubicaron a usted en dicho sitio y lo encontraron con otra persona que resultó ser un menor de edad.

El procesado fue hallado en compañía de un menor reclutado, lo que agrava la situación del campamento intervenido.

De acuerdo con la fiscal del caso, las investigaciones permitieron establecer la existencia de infraestructura guerrillera en la zona:

Se pudo evidenciar que en ese sitio existían campamentos donde pernoctaban integrantes de la guerrilla.

Esta información refuerza la hipótesis de que la estructura disidente mantiene presencia activa en esa región de la Amazonía.

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Presunto guerrillero capturado en bombardeo en Guaviare no aceptó cargos

La Fiscalía imputó a Parra los delitos de concierto para delinquir y porte y tráfico de armas de fuego, cargos que el capturado rechazó durante la audiencia.

La juez encargada del caso determinó que Parra representa un riesgo para la sociedad por lo que decidió enviar al procesado a un centro carcelario.

La operación del pasado 27 de agosto forma parte de los esfuerzos de la Fuerza Pública por desarticular las estructuras de las disidencias de las Farc que operan en Guaviare.