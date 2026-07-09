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Diosdado Cabello lanza advertencia sobre las elecciones en Venezuela

Diosdado Cabello asegura que el Partido Socialista Unido de Venezuela ganará las elecciones.

Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello. Foto: AFP.

Nicolás Salgado

septiembre 07 de 2026
06:42 p. m.
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Diosdado Cabello aseguró que el oficialismo venezolano está preparado para participar en unas nuevas elecciones y afirmó que el PSUV buscará nuevamente la victoria, sin importar cuándo sean convocados los comicios.

El dirigente chavista hizo las declaraciones este lunes 7 de septiembre durante una rueda de prensa, en medio del nuevo escenario político que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre las próximas elecciones?

Cabello sostuvo que el Partido Socialista Unido de Venezuela mantiene su estructura política activa en todo el país y que podría afrontar un proceso electoral incluso si fuera convocado de manera inmediata.

Si a nosotros nos dicen las elecciones son mañana, hagamos elecciones mañana. Tenemos presencia en todo el territorio nacional, afirmó.

El secretario general del PSUV explicó que la organización ha venido realizando asambleas, reuniones y diferentes jornadas de trabajo en las regiones venezolanas como parte de su preparación política.

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Según su planteamiento, el oficialismo no necesita esperar a que exista una fecha definida para comenzar a organizarse.

“Nosotros estamos listos, siempre hemos estado listos”, agregó el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La declaración también dejó clara la expectativa de Cabello frente a un eventual regreso a las urnas. El dirigente aseguró que el objetivo del PSUV no sería simplemente competir, sino conseguir una nueva victoria electoral.

En elecciones no nos gusta la medalla de plata, nos gusta ganar y nos organizamos para ganar, manifestó.

¿Qué dijo Cabello sobre cuándo serían las elecciones?

Aunque Cabello no entregó una fecha concreta para unas próximas elecciones, planteó que el oficialismo estará preparado cualquiera que sea el momento escogido.

Vayan por el año 2028; el día que sea, allí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela, listo para ganar, señaló.

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Sus declaraciones se producen en un contexto político radicalmente distinto al que rodeaba al chavismo antes de los acontecimientos recientes.

Cabello, uno de los principales dirigentes del oficialismo, también enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por presuntos delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas. Estados Unidos mantiene, además, una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

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Por ahora, Cabello insiste en que la maquinaria política del PSUV permanece activa y preparada para un eventual proceso electoral. Sus declaraciones ponen nuevamente el foco sobre el futuro del oficialismo y sobre quiénes podrían disputar el poder en Venezuela en los próximos comicios.

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