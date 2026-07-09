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Resultado Super Astro Luna hoy, 7 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Se siguen conociendo participantes afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 07 de 2026
09:05 p. m.
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Un sorteo puede dejar decenas, cientos o, incluso, miles de ganadores durante una misma jornada. Y aunque todos celebran haber acertado, eso no significa necesariamente que cada uno reciba exactamente la misma cantidad de dinero.

Esa diferencia tiene una explicación: en el Super Astro existen distintas categorías de premios y, además, el valor obtenido depende de cuánto dinero haya destinado cada participante a su apuesta.

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Este 7 de septiembre de 2026 volverá a ponerse en marcha ese mecanismo. Una combinación será suficiente para determinar quiénes consiguieron un acierto, pero detrás de ella podrán existir premios de diferentes tamaños.

La incógnita de esta noche, entonces, no estará únicamente en descubrir cuáles serán las cifras y el signo. Después habrá otra pregunta por resolver: ¿cuántas apuestas consiguieron acertar?

Resultado del Super Astro Luna hoy 7 de septiembre de 2026

La combinación ganadora de este 7 de septiembre de 2026 en el Super Astro Luna fue la siguiente:

  • Número: 9080.
  • Signo: Piscis.

El Super Astro permite realizar apuestas desde 500 hasta 10.000 pesos y la jugada tradicional consiste en escoger cuatro cifras junto con un signo zodiacal. También existe la posibilidad de apostar el mismo número a todos los signos.

Por eso, dos personas que consigan un mismo tipo de acierto no necesariamente terminarán recibiendo idéntica cantidad de dinero. El valor destinado inicialmente a la jugada es uno de los elementos que intervienen en el cálculo del premio.

La categoría alcanzada también resulta determinante. El juego contempla reconocimientos por acertar las cuatro cifras, las últimas tres o las últimas dos, siempre bajo las condiciones definidas en su plan oficial de premios.

¿Todos los ganadores del Super Astro Luna reciben el mismo premio?

No necesariamente. El Super Astro funciona con factores de pago establecidos para las diferentes categorías y el monto finalmente obtenido depende, entre otros aspectos, del valor apostado.

El premio mayor corresponde al acierto de las cuatro cifras junto con el signo zodiacal. Existen además un premio medio para las últimas tres cifras y uno menor para las últimas dos, cumpliendo en cada caso las condiciones determinadas por el reglamento.

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Esto permite que una sola combinación produzca numerosos resultados individuales.

El dato sirve para mirar el sorteo desde otra perspectiva. Las cuatro cifras y el signo son iguales para todos, pero las historias que nacen de ellos pueden ser muy diferentes.

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