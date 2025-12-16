CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 16 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 16 de 2025
11:31 a. m.
  • "Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático
  • Ofrecen millonaria recompensa por los responsables del atentado al peaje de La Lizama, vía a Barrancabermeja
  • Los videos de Carlos R. González en la parranda vallenata que habría organizado la Cancillería en Nicaragua
Congreso de la República

Reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado

Ocho senadores de la Comisión Séptima votaron a favor de archivar una de las reformas más controvertidas del gobierno Petro.

Quindío

Pueblos del Quindío ideales para viajar en Navidad: alumbrados, actividades y precios

Navidad con aroma a café: los pueblos del Quindío que brillan en diciembre. ¿Cuáles son los más visitados?

Clan del Golfo

El Clan del Golfo entra en la lista de grupos terroristas transnacionales de EE. UU.

Peajes

Peajes sin efectivo: Nu Colombia y GoPass anuncian alianza para pagos digitales

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno