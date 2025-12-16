Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 16 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 16 de 2025
11:31 a. m.
11:31 a. m.
- "Menos peleas y más hechos": Paloma Valencia tras convertirse en la candidata presidencial del Centro Democrático
- Ofrecen millonaria recompensa por los responsables del atentado al peaje de La Lizama, vía a Barrancabermeja
- Los videos de Carlos R. González en la parranda vallenata que habría organizado la Cancillería en Nicaragua