¿Por quién votó James Rodríguez para el premio The Best?

Este martes 16 de diciembre se celebró una nueva edición de la gala de The Best, el prestigioso premio que entrega la FIFA y que distingue a los mejores futbolistas del mundo con base en el rendimiento de la temporada 2025. Más allá de la proclamación del ganador, la ceremonia volvió a generar especial interés por la revelación de los votos emitidos por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales, una radiografía que permite entender cómo se percibe el fútbol de élite desde dentro del campo y los banquillos.

Como ya se había anticipado por su extraordinario año, el galardón al mejor jugador del mundo quedó en manos del francés Ousmane Dembelé, quien confirmó su dominio individual tras una temporada determinante tanto a nivel colectivo como personal. Su elección reflejó una tendencia clara en las votaciones, aunque también dejó matices interesantes en los criterios de quienes participaron en la decisión final.

El voto de James Rodríguez: jerarquía, presente y talento joven

En el caso de la Selección Colombia, el capitán James Rodríguez fue uno de los encargados de ejercer su derecho al voto. El volante cucuteño eligió en primer lugar a Ousmane Dembelé, coincidiendo con el veredicto final del premio y respaldando el impacto del francés a lo largo de la temporada.

En la segunda posición, James ubicó a Kylian Mbappé, reconociendo el peso competitivo y la influencia constante del delantero en los momentos decisivos, mientras que el tercer lugar fue para Lamine Yamal, una de las grandes irrupciones del fútbol mundial. La inclusión del joven español evidencia una valoración no solo del rendimiento inmediato, sino también del talento diferencial y la madurez mostrada pese a su corta edad.

El voto del capitán colombiano dejó ver un equilibrio entre figuras consolidadas y nuevas estrellas, una combinación que refleja la evolución del fútbol actual y la diversidad de perfiles que dominan la élite.

La mirada de Néstor Lorenzo: impacto colectivo y liderazgo

Por su parte, el seleccionador nacional Néstor Lorenzo presentó una votación con un enfoque distinto. El técnico argentino ubicó en el primer lugar a Harry Kane, destacando el liderazgo, la regularidad goleadora y la influencia táctica del delantero inglés en su equipo. Kane, más allá de los títulos, fue valorado por su capacidad para sostener estructuras ofensivas y responder en escenarios de máxima exigencia.

En la segunda casilla, Lorenzo eligió al portugués Vitinha, una decisión que resalta el peso del mediocampista en el control del juego, la distribución y el equilibrio colectivo. Finalmente, el tercer voto fue para Ousmane Dembelé, reconociendo su temporada sobresaliente y su papel decisivo en la obtención del premio.

Las votaciones de Colombia reflejan la diversidad de criterios que conviven en The Best: mientras los capitanes suelen priorizar impacto individual y talento, los entrenadores ponen énfasis en liderazgo, funcionamiento colectivo y regularidad. Así, la gala de 2025 no solo coronó a Dembelé, sino que volvió a mostrar cómo se construye el consenso en el fútbol mundial.