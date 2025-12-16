CANAL RCN
Deportes

¿Por quién votó James Rodríguez para el premio The Best?

Este martes se conoció el mejor futbolista en ‘The Best’ y así mismo los votos de los capitanes de las selecciones del mundo.

James Rodríguez
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 16 de diciembre se celebró una nueva edición de la gala de The Best, el prestigioso premio que entrega la FIFA y que distingue a los mejores futbolistas del mundo con base en el rendimiento de la temporada 2025. Más allá de la proclamación del ganador, la ceremonia volvió a generar especial interés por la revelación de los votos emitidos por los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales, una radiografía que permite entender cómo se percibe el fútbol de élite desde dentro del campo y los banquillos.

Como ya se había anticipado por su extraordinario año, el galardón al mejor jugador del mundo quedó en manos del francés Ousmane Dembelé, quien confirmó su dominio individual tras una temporada determinante tanto a nivel colectivo como personal. Su elección reflejó una tendencia clara en las votaciones, aunque también dejó matices interesantes en los criterios de quienes participaron en la decisión final.

¡Equipazo! Este fue el once ideal elegido en The Best 2025
RELACIONADO

¡Equipazo! Este fue el once ideal elegido en The Best 2025

El voto de James Rodríguez: jerarquía, presente y talento joven

En el caso de la Selección Colombia, el capitán James Rodríguez fue uno de los encargados de ejercer su derecho al voto. El volante cucuteño eligió en primer lugar a Ousmane Dembelé, coincidiendo con el veredicto final del premio y respaldando el impacto del francés a lo largo de la temporada.

En la segunda posición, James ubicó a Kylian Mbappé, reconociendo el peso competitivo y la influencia constante del delantero en los momentos decisivos, mientras que el tercer lugar fue para Lamine Yamal, una de las grandes irrupciones del fútbol mundial. La inclusión del joven español evidencia una valoración no solo del rendimiento inmediato, sino también del talento diferencial y la madurez mostrada pese a su corta edad.

El voto del capitán colombiano dejó ver un equilibrio entre figuras consolidadas y nuevas estrellas, una combinación que refleja la evolución del fútbol actual y la diversidad de perfiles que dominan la élite.

Este es el mejor arquero del mundo en 2025, según premios The Best: La FIFA lo coronó
RELACIONADO

Este es el mejor arquero del mundo en 2025, según premios The Best: La FIFA lo coronó

La mirada de Néstor Lorenzo: impacto colectivo y liderazgo

Por su parte, el seleccionador nacional Néstor Lorenzo presentó una votación con un enfoque distinto. El técnico argentino ubicó en el primer lugar a Harry Kane, destacando el liderazgo, la regularidad goleadora y la influencia táctica del delantero inglés en su equipo. Kane, más allá de los títulos, fue valorado por su capacidad para sostener estructuras ofensivas y responder en escenarios de máxima exigencia.

En la segunda casilla, Lorenzo eligió al portugués Vitinha, una decisión que resalta el peso del mediocampista en el control del juego, la distribución y el equilibrio colectivo. Finalmente, el tercer voto fue para Ousmane Dembelé, reconociendo su temporada sobresaliente y su papel decisivo en la obtención del premio.

Las votaciones de Colombia reflejan la diversidad de criterios que conviven en The Best: mientras los capitanes suelen priorizar impacto individual y talento, los entrenadores ponen énfasis en liderazgo, funcionamiento colectivo y regularidad. Así, la gala de 2025 no solo coronó a Dembelé, sino que volvió a mostrar cómo se construye el consenso en el fútbol mundial.

James Rodríguez será imagen de reconocida marca en Colombia para 2026: esto se sabe
RELACIONADO

James Rodríguez será imagen de reconocida marca en Colombia para 2026: esto se sabe

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

¡Revolcón en Independiente Santa Fe! Se revelaron nuevas salidas inesperadas

Manchester United

Dos gigantes de la Premier League van por Daniel Muñoz: esto dicen en Inglaterra

Brasileirao

¿Mano dura para Neyser Villarreal? Cruzeiro presentó a una leyenda como su nuevo DT

Otras Noticias

Cundinamarca

Cable aéreo de La Calera – Bogotá tendrá importante avance en 2026: hay expectativa

La obra busca que el recorrido entre ambos sitios sea menor a los 40 minutos. Beneficiaría a miles.

Policía Nacional

Gobierno Nacional reveló si los auxiliares de Policía recibirán salario en 2026: esto se sabe

Actualmente, los auxiliares reciben una bonificación que no cuenta como sueldo.

Artistas

Una de las influencer más reconocidas del país reveló que su mamá fue víctima de brujería: este fue su relato

Perú

Los dieron por muertos: suspenden la búsqueda de 30 desaparecidos tras tragedia en la Amazonía

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno