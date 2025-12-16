CANAL RCN
Tendencias

Una de las influencer más reconocidas del país reveló que su mamá fue víctima de brujería: este fue su relato

La influencer, en el diálogo que tuvo con un pódcast, explicó cómo se dio cuenta de lo sucedido.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
06:35 p. m.
Recientemente, una importante influencer concedió una entrevista en el pódcast 'Vos Podés' y confesó que en el pasado vivió una experiencia paranormal.

Se trata de Cintia Cossio, que tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram y no solo se caracteriza por publicar videos de bromas junto a su hermano Yeferson Cossio, sino que también por realizar obras de caridad.

Cintia, en el diálogo que tuvo, manifestó que una prima de su mamá sería la que habría estado detrás de una 'brujería' en la casa en la que ella vivía y que se percató de lo ocurrido de manera accidental.

¿Qué fue exactamente lo que encontró y por qué lo denominó una 'brujería'? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Esta fue la 'brujería' que expuso Cintia Cossio

En la entrevista en la que Cintia Cossio habló con el corazón abierto, detalló que una prima de su mamá dejó, con intención, unas ratas disecadas debajo del lavaplatos de su casa.

"Una vez vi que entró una prima de mi mamá y metió algo debajo del lavaplatos. Ella no me vio a mí y entonces cuando se fue, yo salí, revisé y llamé a mi mamá para decirle: 'ma, tu prima dejó estas ratas ahí'", comenzó diciendo Cintia Cossio.

"Esas ratas estaban todas disecadas y grandes. No sé en ese medio qué significará eso, pero mi mamá empezó a orar. Además, en esa casa asustaban demasiado", complementó la reconocida influencer.

¿Cómo han reaccionado los seguidores después de que Cintia Cossio reveló que su mamá fue víctima de 'brujería'?

Luego de que el clip en el que Cintia Cossio habló de la 'brujería' se hizo viral, los internautas quedaron en shock y dejaron varios mensajes en los que reflexionaron sobre ese caso.

"Qué pesar", "qué fuerte todo eso", "qué triste que la misma familia haga eso", "es horrible vivir situaciones así", "gracias a Dios salieron adelante", "lo dicho por Cintia Cossio no tiene desperdicio" y "qué gran mujer", han sido algunas de las palabras transmitidas en las redes sociales.

 

