Ultimátum de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro: “Está completamente rodeado”

El mandatario ordenó el bloqueo total de petroleros que entran y salen de Venezuela.

diciembre 16 de 2025
08:37 p. m.
A través de Truth Social, el presidente Donald Trump publicó un inquietante mensaje relacionado con la presión sobre Venezuela.

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, enfatizó el mandatario, asegurando que el impacto será algo nunca antes visto.

El robo de yacimientos petroleros para financiar al régimen

Trump expresó que el país sudamericano deberá devolver el petróleo, tierras y otros activos que calificó como robados: “El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando estos yacimientos para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros”.

Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera.

El republicano dio la orden de bloquear los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Además, indicó que Estados Unidos no recibirá más delincuentes y terroristas provenientes de ese país.

Estados Unidos renovó alerta sobre tráfico aéreo

Horas antes, Estados Unidos renovó la alerta sobre las aerolíneas que operan en el espacio aéreo de Venezuela. La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a los aviones de pasar con cautela.

Cabe recordar que en las aguas del Caribe y Pacífico está desplegado el arsenal norteamericano. Por medio de los cazas, se le ha puesto punto final a una extensa cantidad de lanchas que presuntamente llevaban droga.

Esto ha influido en el flujo de las aerolíneas, tanto que varias han cancelado sus vuelos acatando la advertencia. El peligro ha estado presente, tanto así que un avión de JetBlue casi choca con una unidad militar.

