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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 18 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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agosto 18 de 2026
09:33 p. m.
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  • Nueve días después del terremoto sigue la heroica labor de salvar vidas. En Chocó médicos realizan impresionante rescate de una recién nacida.
  • En Noticias RCN el relato de una valiente médica del hospital Universitario de Cali. Mientras el edificio amenazaba con derrumbarse ella se quedó con un paciente que no podía moverse.
  • En Manizales, Pereira y Cali el comercio intenta resucitar, poco a poco se abren locales y las ciudades retoman sus rutinas. A través de Proantioquia, empresarios paisas anuncian donación de más de 200.000 millones de pesos.
  • No para la solidaridad de los colombianos, en Bogotá, Cartagena y Barranquilla continúa la donación de decenas de toneladas de ayuda.
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