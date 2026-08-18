Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 18 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 18 de 2026
09:33 p. m.
09:33 p. m.
- Nueve días después del terremoto sigue la heroica labor de salvar vidas. En Chocó médicos realizan impresionante rescate de una recién nacida.
- En Noticias RCN el relato de una valiente médica del hospital Universitario de Cali. Mientras el edificio amenazaba con derrumbarse ella se quedó con un paciente que no podía moverse.
- En Manizales, Pereira y Cali el comercio intenta resucitar, poco a poco se abren locales y las ciudades retoman sus rutinas. A través de Proantioquia, empresarios paisas anuncian donación de más de 200.000 millones de pesos.
- No para la solidaridad de los colombianos, en Bogotá, Cartagena y Barranquilla continúa la donación de decenas de toneladas de ayuda.