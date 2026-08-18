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Deportes Tolima perdió en casa ante IDV en Copa Liberadores: fecha y hora del partido de vuelta

El único equipo colombiano con vida en Copa Libertadores perdió en el partido de ida de los octavos de final ante Independiente del Valle.

Deportes Tolima Independiente del Valle
FOTO: Deportes Tolima

Ángel Ballén

agosto 18 de 2026
09:32 p. m.
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Independiente del Valle pegó primero en el duelo de octavos de final de la Copa Libertadores donde se enfrentaron a Deportes Tolima, el único equipo colombiano que logró superar la fase de grupos.

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Los ecuatorianos lograron ponerse en ventaja desde los primeros minutos del primer tiempo gracias a una buena jugada por izquierda. Desborde y centro para un delantero bien ubicado en el área que definió perfectamente ante el portero Neto Volpi.

Aldair Quintana, la figura de Independiente del Valle

En la visita brilló un viejo conocido para el fútbol colombiano, se trata del portero Aldair Quintana, quien estaba enfrentando justamente al equipo de su natal Ibagué. El guardameta de 32 años salió victorioso en varios mano a mano y logró mantener su arco en cero al cabo de los 90 minutos.

Quintana está viviendo su primera experiencia internacional, luego de vestir las camisetas de varios clubes en Colombia. Vivió una gran noche de Copa Libertadores y ayudó a que su equipo deje medio pie en los cuartos de final del torneo continental.

Fecha y hora para el partido de vuelta

El Deportes Tolima dirigido por el técnico Sebastián Oliveros deberá viajar a Ecuador para buscar la remontada, recordando que es el debut internacional del técnico, quien llegó a cubrir la vacante que dejó Lucas González al firmar con Atlético Nacional.

El partido de vuelta será el martes 25 de agosto en El estadio Banco Guayaquil o estadio IDV, ubicado en la parroquia rural de Amaguaña, Distrito metropolitano de Quito, Pichincha. La pelota rodará desde las 7:30 p.m., hora colombiana.

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