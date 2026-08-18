Anuncian nuevos cierres en la Carrera Séptima: tome nota de los tramos y rutas alternas

Los conductores que transiten por la Carrera Séptima, entre las calles 102 y 116, deberán tener en cuenta nuevos cambios de movilidad a partir del 21 de agosto por las obras.

La intervención contempla el cierre de un carril en cada sentido y se mantendrá durante las 24 horas, por un periodo estimado de 12 meses.

Cierres durarán un año

Además, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que se conservarán dos carriles habilitados por sentido. En el tramo intervenido, los vehículos en sentido norte-sur utilizarán los carriles disponibles de la calzada occidental, mientras que quienes circulen hacia el norte lo harán por la calzada oriental.

Las autoridades también mantendrán habilitados algunos movimientos vehiculares. Entre ellos están los giros hacia el oriente desde las calles 109 y 112 para quienes se desplazan hacia el sur, así como el giro hacia el occidente en la calle 116 para los vehículos que avanzan en sentido sur-norte.

Los conductores que quieran evitar el tramo intervenido podrán utilizar diferentes desvíos. Para quienes se movilicen de norte a sur, la recomendación es tomar la calle 127 hacia el occidente, conectar nuevamente con el oriente a la altura de la carrera 11B Bis A, continuar hacia el sur por la carrera 11 y luego dirigirse por la calle 94 para regresar a la Séptima.

Rutas alternas y recomendaciones

En sentido contrario, es decir, de sur a norte, la alternativa contempla desplazarse por la calle 94 hacia el occidente, continuar por la carrera 15 y posteriormente tomar la carrera 9 hacia el norte.

Las obras también modificarán la ubicación de varios paraderos de Transmilenio sobre este corredor. Algunos serán trasladados a puntos provisionales y otros se integrarán en una sola parada.

Por ejemplo, los paraderos 113B01 y 113A01 serán movidos 70 metros al norte de la calle 102, mientras que el 165B01 se trasladará 100 metros al sur de la calle 106.

Asimismo, habrá modificaciones en las paradas BD-048A, 166A01, BD-052A y BD-053A, entre otras.

TransMilenio les recomendó a los usuarios anticipar la recarga de la tarjeta TuLlave y organizar sus recorridos antes de salir, así como consultar TransMiApp y sus canales oficiales para verificar las condiciones del servicio en tiempo real.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.