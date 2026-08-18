VIDEO | La Nasa reveló imágenes del cráter que dejó el choque del cohete de SpaceX con la Luna

La Luna volvió a ser escenario de un fenómeno provocado por la actividad espacial humana. La Nasa publicó nuevas imágenes del cráter producido por el impacto de un fragmento de un cohete Falcon 9 de SpaceX contra la superficie lunar.

Las fotografías fueron obtenidas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) entre el 11 y el 12 de agosto, pocos días después de la colisión.

Las imágenes no solo permitieron confirmar la marca que dejó el objeto, sino que también revelaron detalles del material que fue expulsado y removido durante el impacto.

¿Cuándo y cómo ocurrió el impacto?

La colisión tuvo lugar el 5 de agosto, cuando la parte superior del Falcon 9 terminó impactando contra la superficie de la Luna.

El cohete había sido lanzado originalmente en enero de 2025 con una misión diferente: transportar el módulo Blue Ghost 1, desarrollado por Firefly Aerospace.

La misión consiguió completar un alunizaje exitoso, pero posteriormente una parte del vehículo terminó siguiendo una trayectoria que la llevó a impactar contra la superficie lunar.

Días después, la agencia espacial de Corea del Sur también había difundido imágenes del lugar del impacto.

¿Qué tamaño tiene el cráter que dejó el cohete?

Los científicos de la Nasa analizaron las nuevas fotografías y determinaron que el cráter tiene aproximadamente 18 metros de diámetro.

En cuanto a su profundidad, estimaron que es de menos de tres metros, una medida calculada a partir de la longitud de la sombra que se observa dentro de la formación.

Aunque pueda parecer pequeño frente a las dimensiones de la Luna, el impacto dejó una marca claramente visible en el terreno.

¿Qué muestran las nuevas fotografías de la Nasa?

Las imágenes captadas desde la órbita permitieron observar el cráter desde diferentes ángulos. Uno de los elementos que más llamó la atención de los científicos fueron las franjas de material claro y oscuro que se extienden alrededor del punto donde impactó el objeto.

Estas marcas permiten entender mejor qué ocurrió debajo de la superficie en el momento de la colisión.

Las zonas más claras corresponden a material que se encontraba a mayor profundidad y que fue expulsado hacia el exterior durante el impacto. En cambio, las áreas más oscuras tienen otro origen.

¿Cómo logró la Nasa fotografiar el lugar del impacto?

Las imágenes fueron obtenidas por el Lunar Reconnaissance Orbiter, una sonda que permanece estudiando la Luna desde 2009.

El LRO recorre la superficie lunar de polo a polo aproximadamente cada dos horas, mientras el satélite natural rota por debajo de su trayectoria.

Gracias a esta vigilancia constante, la Nasa pudo volver a observar el punto donde se produjo la colisión y obtener fotografías desde diferentes perspectivas.