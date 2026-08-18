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La 'donación' involuntaria de Juanda en Quibdó que desató risas en medio de la emergencia

El reconocido influencer acompaña a Rossy Lemos en Quibdó tras el terremoto y protagonizó un inusual y divertido momento.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
09:20 p. m.
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Juanda, uno de los influencers más reconocidos de Colombia y quien llevaba varias semanas desaparecido de las redes sociales, se dejó ver nuevamente tras el terremoto del pasado 10 de agosto que afectó a varias regiones del país, ayudando a las comunidades del departamento del Chocó.

Juanda se unió a Rossy Lemos para apoyar a los damnificados del terremoto en Chocó
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Juanda se unió a Rossy Lemos para apoyar a los damnificados del terremoto en Chocó

El creador de contenido ha estado acompañando a Rossy Lemos, periodista de Noticias RCN, quien viajó hasta Quibdó para conocer de primera mano qué está pasando con sus paisanos. Desde allí, Juanda ha ayudado en la distribución de ayudas que han llegado al departamento y compartiendo información valiosa.

La donación involuntaria de Juanda en Quibdó

En una de las historias compartidas en el Instagram de Rossy, mostraron el divertido momento que vivieron a causa del influencer. Reveló que había dejado una de sus camisetas colgadas en un punto del centro de acopio donde estaban ayudando, pero que alguno de los colaboradores lo confundió con donaciones, por lo que se la terminaron llevando.

No solo fue la prenda de vestir, también fueron unos desodorantes que había dejado sueltos, provocando risas entre las personas que los están acompañando con las labores humanitarias. "Juanda es un chiste andante", escribió Rossy.

Tras este momento donde rieron un poco en medio de la tragedia, el influencer y la periodista manifestaron que en Quibdó está abundando la entrega de ropa y zapatos, pero ya está comenzando a escasear la comida, por lo que pidieron no parar con las donaciones.

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