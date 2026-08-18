CANAL RCN
Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Mañana Express martes 18 de agosto de 2026

Reviva Mañana Express toda la información de todo lo que está pasando en su barrio, en las regiones, la movilidad, el clima, los aeropuertos, etc.

Mañana Express

agosto 18 de 2026
11:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Busca a su hermano bajo los escombros en Pereira tras perder a toda su familia en Venezuela
  • Mintrabajo anuncia medidas laborales para proteger a trabajadores afectados por el terremoto
  • Médicos voluntarios instalaron hospital en Cali para atender afectados por colapso de edificio
  • Solidaridad en Chocó: estudiante recibe silla de ruedas tras terremoto en Colombia
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 17 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 17 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 16 de agosto de 2026

Otras Noticias

Cesantías

¿Su casa sufrió daños por el terremoto? Así puede usar las cesantías para repararla

Los trabajadores afectados por el terremoto pueden usar sus cesantías para reparar o mejorar su vivienda. MinTrabajo explicó cómo solicitar el retiro.

Valle del Cauca

Gobierno Nacional anunció recursos destinados para el sector salud en el Valle del Cauca

Las medidas también buscan avanzar en la recuperación de la infraestructura hospitalaria afectada.

Senado de la República

Proyecto de ley busca crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica en Colombia

Estadio El Campín

‘Levantemos a Colombia’: estos son los jugadores confirmados

Tolima

Nataly Umaña reapareció llevando donaciones a los animales afectados por los incendios en Tolima