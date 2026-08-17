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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 17 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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agosto 17 de 2026
08:13 p. m.
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  • Shakira, cantante barranquillera, aterrizó en la tarde de este lunes en Quibdó, Chocó, para acompañar a los afectados por el terremoto.
  • El presidente Abelardo de la Espriella se dirigió a la ciudadanía este lunes 17 de agosto. A través de una alocución presidencial, el mandatario brindó un balance de las afectaciones que dejó el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.
  • Tres integrantes de la Policía Nacional habrían sido secuestrados durante el mediodía de este lunes 17 de agosto en un sector conocido como La Curva, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander.
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