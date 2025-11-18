CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 18 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
07:38 p. m.
  • Duro relato de familiares de las víctimas por emergencia en Silvania: “No nos dejen solos”
  • De camino a su refugio para mascotas, familia fue arrastrada por afluente en Silvania: alcalde reveló cómo va la búsqueda
  • Banda de delincuentes robó más de 30 millones de pesos en estación de gasolina de Bogotá
