Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 18 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 18 de 2025
07:38 p. m.
- Duro relato de familiares de las víctimas por emergencia en Silvania: “No nos dejen solos”
- De camino a su refugio para mascotas, familia fue arrastrada por afluente en Silvania: alcalde reveló cómo va la búsqueda
- Banda de delincuentes robó más de 30 millones de pesos en estación de gasolina de Bogotá