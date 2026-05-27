Así funcionará el nuevo sistema de puntos para suspender la licencia de conducción en Colombia

El Senado de la República dio un paso importante en la reforma a las normas de tránsito en Colombia tras aprobar el proyecto de ley que crea el sistema de licencias por puntos.

La iniciativa busca modificar la Ley 769 de 2002 y establecer un modelo en el que los conductores podrían perder su licencia de conducción por acumulación de infracciones.

El proyecto, impulsado por congresistas como Julio Alberto Elías Vidal, Angélica Lozano y Daniel Carvalho, propone un esquema similar al que ya funciona en varios países del mundo.

Según la iniciativa, cada ciudadano recibirá un puntaje al momento de obtener su licencia. Ese puntaje irá disminuyendo cada vez que el conductor cometa una infracción de tránsito. Cuando llegue a cero, la licencia será suspendida o cancelada.

¿Cómo funcionará el sistema de puntos para conductores?

De acuerdo con lo aprobado en el Senado, el objetivo principal no es aumentar las sanciones económicas, sino promover mejores comportamientos en las vías.

“A medida que comete una infracción, se le van reduciendo los puntos hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, obviamente, se le cancela la licencia”, explicó el senador Julio Alberto Elías Vidal durante la discusión del proyecto.

El congresista también señaló que la persona podrá volver a tramitar su licencia, aunque quienes reincidan constantemente podrían enfrentar sanciones más severas con el paso del tiempo.

El proyecto busca educación vial y menos agresividad en las carreteras

La senadora Soledad Tamayo destacó que la propuesta tiene un enfoque preventivo y educativo. Según explicó, la idea es acompañar progresivamente a los conductores y reducir la reincidencia en las infracciones.

Por su parte, la senadora Sandra Jaimes aseguró que la recuperación de puntos estaría ligada a cursos reales de seguridad vial y procesos de reentrenamiento.

El proyecto ahora continuará su trámite legislativo y podría transformar la manera en la que se controlan las infracciones de tránsito en Colombia, pues luego de debates podría convertirse en Ley.