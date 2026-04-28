CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 28 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
09:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Hoy despidieron a 11 víctimas del atentado de las disidencias de las Farc en Cauca. Esta tarde detonaron otro explosivo en la vía Panamericana.
  • El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto que ordena el traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones.
  • Hablamos con seis candidatos presidenciales sobre infraestructura.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 28 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 28 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 27 de abril de 2026

Otras Noticias

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 28 de abril de 2026

Se movieron las balotas tras el sorteo del Super Astro Luna de este 28 de abril. Descubra aquí el resultado exacto.

PGA

El nuevo circuito de golf universitario en Colombia

Con las seis universidades más influyentes del país en contienda, 96 estudiantes y un formato de alta exigencia, la Consilium University Cup llega al Club Campestre Guaymaral en Bogotá para impulsar la excelencia deportiva universitaria.

Aeropuerto El Dorado

Perro antinarcóticos detectó más de 20 kg de marihuana en encomienda aérea en El Dorado

Venezuela

Banco Central de Venezuela da paso clave: contrata firmas para auditar activos en el exterior

Feria del Libro

FILBo 2026: los 10 libros que están marcando la agenda de empresarios y líderes en Colombia