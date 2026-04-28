Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 28 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 28 de 2026
09:20 p. m.
09:20 p. m.
- Hoy despidieron a 11 víctimas del atentado de las disidencias de las Farc en Cauca. Esta tarde detonaron otro explosivo en la vía Panamericana.
- El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto que ordena el traslado de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones.
- Hablamos con seis candidatos presidenciales sobre infraestructura.