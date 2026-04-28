Banco Central de Venezuela da paso clave: contrata firmas para auditar activos en el exterior

En medio de la transición que se lleva a cabo en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos tomó una importante decisión el pasado 14 de abril.

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A través del Departamento del Tesoro, se levantaron las sanciones contra el Banco Central venezolano (BCV) y tres entidades clave: el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

Sanciones levantadas al BCV

El Banco Central había estado sancionado desde abril de 2019, hace siete años, dado que, para EE. UU., era el instrumento que Maduro estaba utilizando para saquear activos y enriquecer al régimen.

Pues bien, el levantamiento de sanciones se hizo por medio de la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) con la autorización de transacciones de servicios financieros, incluyendo la creación de cuentas, acceso a préstamos y demás acciones.

El lunes 27 de abril, el banco informó que, con el apoyo de Estados Unidos, contrató firmas que auditarán los activos del país en el extranjero. Esto, en aras de garantizar la imparcialidad.

¿Cómo será la auditoría?

“En cuanto a los recursos financieros asociados con la República Bolivariana de Venezuela en el exterior (…) El Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos”, informó el BCV.

Que los recursos de la República estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad (…) El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar.

Ahora bien, en cuanto a los activos de Venezuela en EE. UU., uno de los más importantes es Citgo, la filial de la petrolera Pdvsa. Se encuentra en un proceso de remate estimado en 10.000 millones de dólares.