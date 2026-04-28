El nuevo circuito de golf universitario en Colombia

Este jueves 30 de abril, el Club Campestre Guaymaral será el escenario de una cita inédita para el golf universitario en Colombia. Un total de 96 jugadores, provenientes de las universidades de los Andes, Rosario, Externado, CESA, Javeriana y La Sabana, se darán encuentro en la primera edición de la Consilium University Cup, un torneo que nace con el objetivo de consolidar una comunidad competitiva en torno a este deporte.

El formato del circuito es Ryder Cup

La competencia se disputará bajo el formato ‘Ryder Cup’, reconocido a nivel internacional por su exigencia tanto individual como colectiva. En este sistema, cada equipo estará conformado por 16 jugadores que protagonizarán duelos interuniversitarios, en los que no solo será determinante la precisión técnica, sino también la capacidad de construir estrategias grupales sólidas. Este enfoque le da al torneo un componente diferencial, al exigir coordinación, comunicación y visión de equipo en cada enfrentamiento.

Más allá de la competencia, la Consilium University Cup representa la consolidación de un proceso en el que el alto rendimiento deportivo se articula con la formación académica. El torneo busca ofrecer un espacio donde los estudiantes puedan continuar desarrollando su talento en condiciones de alto nivel, sin dejar de lado sus compromisos universitarios. En ese sentido, se convierte en una plataforma clave para mantener activo el semillero del golf en el país.

El propósito de estos toneos universitarios

Para los organizadores, el evento tiene un propósito claro: fortalecer la comunidad universitaria alrededor del golf. “Es una oportunidad única para reunir a las universidades y construir una comunidad en torno a nuestro deporte”, afirma Nicolás Lemus, director del certamen. Su visión apunta a que esta iniciativa no solo tenga impacto en lo competitivo, sino también en la integración y proyección del golf como disciplina formativa.

El torneo cuenta con el respaldo de Fedegolf, así como de marcas reconocidas como TaylorMade, Adidas Golf y Zeekr, que se suman como aliados estratégicos. Desde Zeekr, Sebastián Gómez, Líder de Marketing, destaca la importancia de apoyar este tipo de espacios: “Ser aliados en la movilidad de esta Copa en este escenario es muy relevante. Entendemos la importancia de fomentar el deporte universitario y la sana competencia”. La marca, enfocada en el segmento automotriz de lujo, encuentra un punto de conexión con el golf en la precisión y la optimización del rendimiento.

Por su parte, Jorge Vargas, gerente de marketing de TaylorMade, resalta el valor de seguir impulsando el crecimiento de este deporte en el ámbito académico: “Es un orgullo continuar acompañando el desarrollo del golf universitario en el país”, asegura.

Por el desarrollo del golf en Colombia

Con su lanzamiento, la Consilium University Cup marca el inicio de un circuito de alta competencia en Colombia que toma como referencia modelos de formación integral consolidados en países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Este tipo de estructuras han demostrado ser clave en el desarrollo de atletas de élite, al combinar exigencia deportiva con formación académica.

Bajo la esencia del formato Ryder, el torneo no solo busca definir un campeón, sino también sembrar valores fundamentales como el liderazgo, la disciplina, el trabajo en equipo, la excelencia y el juego limpio. Al mismo tiempo, se proyecta como una plataforma que impulse el crecimiento sostenido del golf colombiano desde las universidades, fortaleciendo su base y abriendo nuevas oportunidades para las futuras generaciones.