Perro antinarcóticos detectó más de 20 kg de marihuana en encomienda aérea en El Dorado

En las bodegas del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde a diario circulan cientos de paquetes y encomiendas, una supuesta maniobra criminal terminó frustrada por el olfato de una canina entrenada para detectar narcóticos.

La protagonista fue París, una perra antinarcóticos de la Policía de Bogotá que, en medio de los operativos de prevención y control en la zona de envíos nacionales, lanzó una alerta sobre una caja sospechosa que escondía más de 20 kilos de marihuana.

La droga tenía como origen la ciudad de Cali y su destino final era el municipio de Soacha, donde presuntamente iba a ser distribuida.

Perro antinarcóticos detectó más de 20 kg de marihuana en El Dorado

La Policía de Bogotá confirmó que durante las labores de inspección realizadas por uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, con apoyo de la perra antinarcóticos París, se logró la incautación de más de 20.210 gramos de marihuana.

El procedimiento se desarrolló dentro de las diferentes bodegas de envíos nacionales, donde se mantienen controles permanentes para detectar sustancias ilícitas y evitar que sean transportadas por vía aérea hacia distintos puntos del país.

Fue allí donde París detectó una encomienda sospechosa y alertó a los uniformados, quienes procedieron a revisar cuidadosamente el contenido del paquete.

Dentro de la caja encontraron 40 bolsas vinipeladas que estaban camufladas para intentar pasar desapercibidas entre el resto de los envíos.

Cada uno de estos paquetes contenía marihuana, alcanzando un peso aproximado de 20.120 gramos.

¿Qué había al interior de los paquetes detectados por la canina?

Por las características físicas de la sustancia y su fuerte olor, las autoridades confirmaron que se trataba de marihuana lista para ser enviada y posteriormente distribuida.

Según las primeras verificaciones, el cargamento había sido despachado desde Cali y tenía como destino el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

La intención, según las autoridades, era que esta droga terminara en las calles alimentando redes de microtráfico y consumo ilegal.

Sin embargo, la rápida reacción de la canina antinarcóticos impidió que el envío llegara a su destino.