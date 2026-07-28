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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 28 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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julio 28 de 2026
09:40 p. m.
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  • Caos en el tráfico en la Autopista Sur en Bogotá, en los límites con Soacha, una protesta de comerciantes del municipio impedía el paso de vehículos particulares y de Transmilenio en ambos sentidos.
  • Trabajadores de la Aeronáutica Civil hablaron con Noticias RCN del poder de Gabriela Muñoz, cercana al presidente Gustavo Petro, y su hermano, Santiago Muñoz, dentro de la entidad.
  • Noticias RCN indagó sobre el billón de pesos que no quiso trasladar Angie Rodríguez del Fondo de Adaptación a la UNGRD. Desde el congreso se preguntan para qué quieren con urgencia esa plata, cuando faltan diez días para que termine el actual gobierno.
  • La Cámara aprobó la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. Ahora falta la votación en Senado, que será el miércoles.
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