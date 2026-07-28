Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 27 de julio de 2026

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julio 28 de 2026
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  • El gobierno electo de Aberlardo de la Espriella pidió a las autoridades protección para la actual directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez luego de la reveladora entrevista que le concedió a Noticias RCN y en la que habló de una supuesta red de corrupción al interior del gobierno.
  • La estremecedora historia detrás del conductor de una plataforma asesinado a sangre fría en Bogotá. Juan Pablo Vargas deja una niña de seis años, había llegado a la capital en busca de nuevas oportunidades.
  • En Cali se realizará la posesión presidencial este 7 de agosto, el mismo presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó la noticia. Uno de los escenarios propuestos para esta ceremonia es la Plaza de Cayzedo.
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