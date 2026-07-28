Festival de Arte y Cultura 2026 en Bogotá: anuncian la quinta edición con entrada gratis

Los planes culturales para agosto ya tienen un nuevo protagonista en Bogotá. El Centro Comercial Nuestro Bogotá confirmó la realización de la quinta edición del Festival de Arte y Cultura: Experiencias en Nuestro Bogotá, una iniciativa gratuita que reunirá teatro, música y espectáculos familiares durante todos los fines de semana del mes.

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El evento, que nació hace cinco años con el propósito de acercar la oferta cultural al suroccidente de la capital, volverá a reunir a reconocidos actores, músicos e imitadores en una programación pensada para públicos de todas las edades.

Andrea Guzmán y Camilo Cifuentes encabezan el Festival de Arte y Cultura 2026

Una de las grandes novedades de esta edición será la participación de la actriz Andrea Guzmán, quien estará al frente de la obra principal del festival como escritora y directora. La producción, titulada "El Secreto del Dorado", será uno de los espectáculos centrales de la programación.

El elenco también contará con figuras reconocidas como Camilo Cifuentes, Melissa Cáceres, Mike Moreno, Cristian Villamil, Margarita Reyes, Jenny Osorio, Marcela Rojas y Felipe Guzmán.

Además, el público podrá disfrutar de montajes como "Las Mil y Una Voces", "Érase Una Vez", "El Show de la Vaca Lola", "Dame tu Mujer, José" y "Las Guerreras Doradas K-Pop", una propuesta que combina teatro, música, humor y coreografías en vivo.

“Durante todos los fines de semana de agosto y de manera totalmente gratuita, las familias podrán disfrutar de una temporada cargada de teatro, música y fantasía”, señaló David Vaca, gerente estratégico del Centro Comercial Nuestro Bogotá.

Fechas y cómo asistir al festival gratuito en Bogotá

El V Festival de Arte y Cultura se realizará todos los sábados y domingos, del 1 al 30 de agosto, con funciones programadas a las 4:00 p. m. en las plazoletas y zonas comunes del Centro Comercial Nuestro Bogotá.

La organización informó que la entrada será gratuita, aunque los interesados deberán realizar una inscripción previa a través de la página oficial del evento, ya que el aforo será limitado.

Desde su creación en 2021, este festival ha buscado descentralizar la oferta cultural de Bogotá y acercar el teatro y la música a más familias. Además de convertirse en un espacio de entretenimiento, cada edición genera más de un centenar de empleos entre artistas, técnicos, productores y personal logístico, consolidándose como una de las principales apuestas culturales gratuitas de la ciudad durante agosto.