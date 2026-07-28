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Cámara aprueba traslado a Cali para posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión se realizaría en la Universidad Santiago de Cali, seguida de un reconocimiento de las tropas en el cantón militar Pichincha.

Noticias RCN

julio 28 de 2026
09:12 p. m.
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En medio de un intenso debate que se prolongó por más de seis horas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 117 votos a favor y 7 en contra la proposición de trasladar la corporación a Cali para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

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La decisión, que aún debe ser ratificada por el Senado de la República, abre la posibilidad de que el Congreso en pleno sesione en el Valle del Cauca para la transmisión de mando.

Debate político y ausencia anunciada

La discusión enfrentó a partidos de gobierno y oposición, con argumentos sobre la necesidad de “romper el bogocentrismo” y llevar el acto simbólico a un territorio golpeado por el narcoterrorismo y la violencia urbana.

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El Pacto Histórico anunció que no asistirá a la ceremonia en Cali. La Dirección Administrativa de la Cámara deberá verificar las ausencias y definir si corresponde descontar el día de salario a los congresistas que falten, dado que no se trata de incapacidades médicas ni de licencias justificadas.

Escenario en Cali y actos protocolarios

La posesión se realizaría en la Universidad Santiago de Cali, seguida de un reconocimiento de las tropas en el cantón militar Pichincha. La capital del Valle del Cauca fue escogida como símbolo de resiliencia frente a la violencia y como gesto político hacia las regiones.

El Senado discutirá mañana la proposición para confirmar el traslado del Congreso en pleno. Solo con esa aprobación quedará definido oficialmente que la transmisión de mando se llevará a cabo en Cali.

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