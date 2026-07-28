Turista murió tras el vuelco de una embarcación en las Cataratas del Iguazú

Un turista de 26 años murió este martes 28 de julio tras el volcamiento de una embarcación turística en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. Otras dos personas fueron rescatadas y las autoridades investigan las causas del accidente.

Una excursión por uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica terminó en tragedia. Un turista neerlandés de 26 años falleció luego de que la embarcación en la que recorría el río Iguazú se volcara durante un paseo en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos naturales de la región.

El accidente ocurrió al mediodía de este martes, cuando la lancha de la empresa Macuco Safari, que realiza recorridos cerca de los saltos de agua del Parque Nacional Iguazú, perdió estabilidad y terminó de costado. El incidente provocó que todos los ocupantes cayeran al agua.

La emergencia movilizó a equipos de rescate, personal del parque y efectivos de la Armada de Brasil, quienes atendieron a los pasajeros y trasladaron a los heridos hacia centros asistenciales.

¿Qué se sabe del accidente en las Cataratas del Iguazú?

La empresa encargada del recorrido confirmó que la víctima era un ciudadano neerlandés de 26 años que viajaba junto a familiares de su pareja.

Según el reporte del Departamento de Bomberos, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el accidente. Aunque recibió atención inicial en el parque y fue trasladado en embarcación hasta un puerto cercano para continuar su evacuación en ambulancia, falleció poco después en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en la ciudad de Foz do Iguaçu.

Además de la víctima fatal, otros dos turistas de nacionalidad neerlandesa fueron rescatados con vida.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

Uno de los sobrevivientes, un hombre de 49 años, permanece hospitalizado. Las autoridades médicas informaron que está consciente, orientado y respira sin asistencia mecánica. El otro pasajero rescatado no presentó lesiones de gravedad y quedó bajo observación preventiva.

Por ahora, las causas del volcamiento no han sido establecidas. La investigación quedó en manos de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, que deberá determinar qué provocó que la embarcación perdiera estabilidad durante el recorrido turístico.

El accidente ocurrió en medio de la crecida del río Iguazú, aunque las autoridades aún no han confirmado si esa condición tuvo relación directa con el siniestro.

El caso ha generado conmoción debido a que las Cataratas del Iguazú reciben cada año a millones de visitantes de todo el mundo. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades brasileñas buscan esclarecer lo ocurrido y establecer si existieron factores operativos o ambientales que influyeron en el accidente.