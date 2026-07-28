Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 28 de julio de 2026
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Noticias RCN
julio 28 de 2026
04:30 p. m.
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La superintendente explicó que existe una diferencia entre la situación financiera de Copservir y la continuidad de la operación de Droguerías La Rebaja.
Las cámaras de seguridad captaron los segundos previos al movimiento que sacudió el edificio en el que se encontraban los felinos.