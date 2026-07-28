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Falcao estaría a un paso de firmar con este club: "matriculó a sus hijos ya"

Revelaron el club donde jugaría Falcao tras salir de Millonarios: tiene nuevo títulos en su historia.

Falcao
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

julio 28 de 2026
06:01 p. m.
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Cuando muchos pensaban que el retiro estaba cada vez más cerca, el nombre de Radamel Falcao García volvió a aparecer en el mercado de fichajes. Tras su salida de Millonarios y después de participar como analista durante el Mundial 2026, el histórico goleador de la Selección Colombia estaría preparando un nuevo desafío fuera del país.

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El posible destino del atacante de 40 años sería Panamá, una liga que pocos tenían en el radar para el 'Tigre'. De concretarse la operación, el delantero sumaría un nuevo capítulo a una trayectoria que lo llevó por clubes de Argentina, Portugal, España, Francia, Inglaterra, Turquía y Colombia.

¿Cuál sería el nuevo equipo de Falcao?

La información fue revelada por el periodista Sebastián Bejarano, de AS Colombia, quien aseguró haber consultado fuentes en Panamá sobre el futuro del delantero.

Según explicó, existe un alto grado de optimismo alrededor de la negociación y la posibilidad de que Falcao se convierta en nuevo jugador del San Francisco FC, equipo con sede en La Chorrera y uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol panameño.

Nos dicen lo siguiente: 'Está ya en Panamá'. Matriculó a sus hijos en un colegio. Así que, si nada extraordinario ocurre, Radamel Falcao García va a ser jugador del San Francisco Fútbol Club, aseguró el periodista.

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Sin embargo, hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado oficialmente el fichaje, por lo que la información continúa siendo una versión periodística.

¿Por qué Falcao no siguió en Millonarios?

La salida del delantero del conjunto embajador fue confirmada días atrás por Enrique Camacho, presidente de Millonarios, quien explicó que la renovación no fue posible debido a aspectos relacionados con la carga tributaria que implicaba la permanencia del atacante en Colombia.

Ese escenario dejó prácticamente descartada la posibilidad de que Falcao continuara jugando en la Liga BetPlay y abrió la puerta para analizar ofertas del exterior.

De concretarse su llegada al San Francisco FC, el equipo panameño sumaría a uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol colombiano. El club cuenta con nueve títulos nacionales, lo que lo ubica entre los más laureados de ese país.

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Para Falcao también significaría el undécimo club de su carrera profesional, en la que sigue siendo el máximo goleador histórico de la Selección Colombia con 36 anotaciones. Ahora solo resta esperar si el rumor termina convirtiéndose en uno de los fichajes más llamativos del fútbol panameño en los últimos años.

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