CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
08:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El Ministerio de Salud anunció el aumento de la UPC para el 2026. Habrá menos plata para las EPS del régimen contributivo y aumentará los ingresos para las de régimen subsidiado.
  • El Gobierno confirmó que desde el 1 de enero de 2026 habrá reajuste en varios impuestos en el marco de la emergencia económica como licores, juegos de azar, tabaco, renta a bancos, patrimonio y sector petrolero.
  • Siguen las voces que alertan por las consecuencias del incremento del salario mínimo. Empresarios y pequeños comerciantes califican de desproporcionado el 23%.
  • Son aterradores los detalles de la investigación por el envenenamiento de dos niñas con talio. La Fiscalía no descarta que la muerte de la mamá de una de las menores en 2020 también esté relacionada con este veneno.
  • Para este fin de año, quienes viajen a Cartagena se encontrarán con una innovadora propuesta de movilidad, coches eléctricos pensados en la sostenibilidad y el bienestar animal.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 30 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 29 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Habló papá de mujer que fue atropellada por camioneta en Bogotá: exige que responsables den la cara

La familia tenia listo el plan para Año Nuevo, pero pasará la fiesta en la clínica acompañando a la joven.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 30 de diciembre de 2025

Consulta aquí el resultado del Super Astro Luna del 30 de diciembre: número ganador, signo y detalles del sorteo de hoy.

Fútbol

Equipo de Argentina le cerró la puerta a Falcao para 2026: esta fue su contundente respuesta

Ministerio de Salud

Duras críticas al Gobierno por aumento de la UPC para 2026: “Destruir la salud”

Estados Unidos

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA