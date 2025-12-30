Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 30 de diciembre de 2025
Noticias RCN
diciembre 30 de 2025
- El Ministerio de Salud anunció el aumento de la UPC para el 2026. Habrá menos plata para las EPS del régimen contributivo y aumentará los ingresos para las de régimen subsidiado.
- El Gobierno confirmó que desde el 1 de enero de 2026 habrá reajuste en varios impuestos en el marco de la emergencia económica como licores, juegos de azar, tabaco, renta a bancos, patrimonio y sector petrolero.
- Siguen las voces que alertan por las consecuencias del incremento del salario mínimo. Empresarios y pequeños comerciantes califican de desproporcionado el 23%.
- Son aterradores los detalles de la investigación por el envenenamiento de dos niñas con talio. La Fiscalía no descarta que la muerte de la mamá de una de las menores en 2020 también esté relacionada con este veneno.
- Para este fin de año, quienes viajen a Cartagena se encontrarán con una innovadora propuesta de movilidad, coches eléctricos pensados en la sostenibilidad y el bienestar animal.