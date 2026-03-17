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Estas son las EPS que podrían liquidarse tras directriz del Gobierno Petro

¿Qué EPS se liquidarían en Colombia? Petro fijó postura sobre las EPS en quiebra.

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Foto: Presidencia de la República

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
09:00 a. m.
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Una nueva directriz del presidente Gustavo Petro reabre la discusión sobre el rumbo del sistema de salud en Colombia. El mandatario indicó avanzar en la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en quiebra, una medida que involucraría a más de 12 millones de afiliados en el país.

Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas, afirmó el jefe de Estado en una instrucción dirigida al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda.

La declaración se da en medio de la incertidumbre tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, iniciativa que el Gobierno anunció que volverá a presentar el próximo 20 de julio.

EPS que se liquidarían en Colombia: estas son las entidades

Tras el anuncio, comenzaron a surgir las EPS que podrían verse afectadas por esta medida. Entre ellas se encuentran algunas de las más grandes del país:

  • Famisanar: 2,9 millones de afiliados
  • Coosalud: 3,2 millones de afiliados
  • Asmet Salud: 1,8 millones de afiliados
  • Emssanar: 1,7 millones de afiliados
  • Savia Salud: 1,6 millones de afiliados
  • Servicio Occidental de Salud (SOS): 750.000 afiliados
  • Capresoca: 170.000 afiliados

En conjunto, estas siete entidades reúnen a más de 12 millones de usuarios, por lo que su situación ha sido objeto de análisis entre expertos y autoridades frente a posibles ajustes en la prestación de servicios.

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Por ahora, no existe un acto administrativo que confirme una intervención inmediata. Sin embargo, estas son las EPS que han registrado dificultades financieras o han estado bajo seguimiento por parte de los organismos de control.

Gustavo Petro y las EPS en quiebra: tensión en el sistema de salud

El presidente Petro ha sido enfático en que el Estado no asumirá las deudas de las EPS, las cuales superan los 16 billones de pesos. Según explicó, cubrir estos pasivos representaría un riesgo para la estabilidad fiscal del país.

Nosotros no tenemos por qué pagar las deudas privadas de los dueños privados de las EPS; el pueblo colombiano no tiene por qué pagar, aseguró el mandatario.

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Además, cuestionó decisiones de gobiernos anteriores, señalando que ya se han destinado recursos públicos sin resolver los problemas estructurales del sistema.

Ya se robaron los 12 billones, ya se lo robaron. Quieren que otra vez entreguemos otros 12 billones como si estuviéramos nadando en plata, en dinero, dijo Petro.

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El jefe de Estado también advirtió que asumir esas obligaciones podría agravar el déficit fiscal. “Iríamos a la inestabilidad total de las finanzas públicas”, afirmó, reiterando que no se destinarán nuevos recursos para cubrir estos compromisos.

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