Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 30 de junio de 2026

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junio 30 de 2026
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  • En medio del dolor por la tragedia en Venezuela, los rescatistas traen esperanza.
  • El número de víctimas mortales sigue subiendo. El reporte oficial habla de 1.943 fallecidos, y la ONU estima que hay 50.000 desaparecidos.
  • Muchas de las viviendas sociales que entregó Hugo Chávez terminaron desplomadas. Bajo las ruinas, miles de personas buscan a los desaparecidos.
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