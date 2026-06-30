Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / martes 30 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 30 de 2026
09:12 p. m.
09:12 p. m.
- En medio del dolor por la tragedia en Venezuela, los rescatistas traen esperanza.
- El número de víctimas mortales sigue subiendo. El reporte oficial habla de 1.943 fallecidos, y la ONU estima que hay 50.000 desaparecidos.
- Muchas de las viviendas sociales que entregó Hugo Chávez terminaron desplomadas. Bajo las ruinas, miles de personas buscan a los desaparecidos.