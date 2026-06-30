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Golpe en el Mundial: entrenador de una potencia renuncia tras inesperada eliminación

Una selección favorita del Mundial 2026 se quedó sin entrenador tras su eliminación en dieciseisavos. El técnico anunció su renuncia y asumió toda la responsabilidad.

Golpe en el Mundial: entrenador de una potencia renuncia tras inesperada eliminación
Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
09:05 p. m.
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La eliminación de Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya dejó su primera gran consecuencia.

Apenas un día después de la derrota frente a Marruecos en la tanda de penales, el técnico Ronald Koeman anunció su renuncia como seleccionador nacional, poniendo fin a una etapa que terminó antes de lo esperado para una de las selecciones favoritas al título.

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La noticia fue confirmada por el propio entrenador a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, donde asumió toda la responsabilidad por el fracaso deportivo y agradeció el respaldo recibido durante su gestión.

Ronald Koeman confirmó su salida de la selección de Países Bajos

En un comunicado dirigido a los aficionados, Koeman explicó que tomó la decisión después de la eliminación sufrida el lunes por la noche frente a Marruecos, selección que avanzó a los octavos de final tras imponerse 3-2 en la definición desde el punto penal.

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"Anoche tomé la decisión de poner fin a mi etapa como seleccionador de la selección nacional de Países Bajos", escribió el entrenador de 63 años.

El exdefensor había regresado al banquillo neerlandés en 2023, luego de una primera etapa entre 2018 y 2020. Su misión era conducir al equipo hacia la conquista de un título mundial que históricamente le ha sido esquivo.

Sin embargo, el sueño terminó antes de lo previsto. El compromiso frente a Marruecos finalizó empatado 1-1 tras los 90 minutos y la prórroga, por lo que el clasificado se definió desde los doce pasos.

La eliminación dejó un duro golpe para una de las favoritas

Países Bajos llegó al Mundial de Norteamérica con grandes expectativas. Su plantilla era considerada una de las más fuertes del torneo y figuraba entre las selecciones con mayores opciones de pelear por el campeonato.

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En su despedida, Koeman reconoció el dolor que dejó la eliminación y no buscó excusas.

"Todos compartíamos el sueño de hacer historia en este Mundial, pero nos quedamos cortos", expresó.

Además, agregó: "Nadie está más decepcionado que yo. Como seleccionador, la responsabilidad recae finalmente sobre mí".

La renuncia marca el cierre de un nuevo ciclo para una selección que continúa persiguiendo el anhelado título mundial, luego de haber perdido las finales de 1974, 1978 y 2010.

Ahora, la Federación Neerlandesa deberá iniciar la búsqueda de un nuevo entrenador que encabece el próximo proyecto deportivo con la mirada puesta en las futuras competiciones internacionales.

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