Danny Ocean donará lo recaudado en su gira por Europa para las víctimas en Venezuela

Cada día se suman nuevas personas para recolectar ayudar en pro del pueblo venezolano afectado por los terremotos de 7,1 y 7,5 que ocurrieron durante el pasado 24 de junio.

Por supuesto, el llamado de varios artistas, creadores de contenido, entre otros, ha sido fundamental no solo para gestionar la mayor cantidad de ayudas posibles, sino para usar sus plataformas como un medio de difusión para dar con las personas que continúan desaparecidas.

A estos llamados de solidaridad también se han sumado artistas propiamente venezolanos, quienes se han unido para recolectar la mayor cantidad de recursos para las personas que quedaron afectadas por los sismos que mantienen sus réplicas.

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Danny Ocean donará lo de su tour para los afectados

El artista Danny Ocean ha hecho una importante presencia desde sus redes sociales, pues el artista venezolano ha utilizado su principal perfil de Instagram para compartir información de las fundaciones para donar, los listados de las personas que han aparecido en centros médicos, entre otra información de valor en medio de la crisis humanitaria.

Sin embargo, en horas recientes, el artista compartió información con respecto a la gira musical que actualmente se encuentra en marcha por Europa. Debido a la gravedad de la situación, junto a su equipo decidió unirse a los festivales y organizaciones para gestionar ayudas durante sus encuentros con el público.

Durante sus shows los asistentes encontrarán un código QR para que las personas que lo deseen puedan sumarse a donar. Así mismo, el hombre aseguró que todo lo que su gira genere será destinado a apoyar la causa.

“Sé que es un momento muy difícil para cantar. Al igual que muchos de ustedes, estoy tratando de conseguir la fuerza para poder hacerlo. Espero que entre todos podamos convertir estos conciertos en ayuda para los que más lo necesitan”, se lee en el comunicado.

Elementos electrónicos para donar a Venezuela

Por otro lado, el artista compartió información sobre el listado de algunos elementos tecnológicos que se están requiriendo con urgencia en la zona cero del desastre natural.

Debido a la complicada conectividad, algunos de los elementos que se necesitan son: estaciones de energía portátil EcoFlow RIVER 2 Pro o equivalente, powerbank Anker 20000 mA, antenas starlink mini y mini UPS.

Dichos artefactos se encuentran siendo recolectados en algunas ciudades como Miami, Estados Unidos, en la dirección 5913 NW 102nd Ave, Doral, FL 33178 y en Caracas, Venezuela, en la dirección Avenida principal de Bello Monte, edificios centro comercial Bello Monte piso 1, oficina 1G - @RedesAyuda.