Invima prohíbe comercialización de marca de agua con registro sanitario falso en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 195-2026 para advertir sobre la comercialización fraudulenta del producto Agua Pura Natural marca Refresk con un registro sanitario falsificado.

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Según informó la entidad, el producto reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, el cual no existe, por lo que fue catalogado como un alimento fraudulento y no debe ser comercializado en Colombia.

FOTO: Invima

Sin embargo, tras revisar en la página del Invima, se identificó que existe un producto comercializado como Agua Refresk, el cual cuenta con un registro sanitario vigente: RSA-2705-2026, con vigencia hasta el 12 de mayo de 2031, por lo que podría tratarse de un caso de falsificación.

¿Por qué el Invima declaró fraudulenta el agua Refresk?

De acuerdo con la Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima, la alerta fue emitida tras una denuncia que permitió identificar la comercialización del producto presuntamente falsificado.

La autoridad explicó que el agua incumple la normativa sanitaria al anunciar un registro inexistente y señaló que también presenta irregularidades relacionadas con la denominación del producto en el rotulado y con los requisitos de etiquetado exigidos para alimentos destinados al consumo humano.

¿Qué recomendaciones hizo el Invima a los consumidores?

La autoridad sanitaria pidió a la población abstenerse de adquirir el producto Agua Pura Natural marca REFRESK que reporta el registro sanitario R. SAT. 1912301, debido a que dicho registro no existe.

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Asimismo, recomendó a quienes ya lo hayan adquirido suspender inmediatamente su consumo y notificar la situación a las autoridades competentes. También invitó a consultar de manera permanente las alertas oficiales sobre alimentos y bebidas y verificar las autorizaciones sanitarias antes de adquirir este tipo de productos.

En la misma alerta, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto, adelantar acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos que puedan comercializarlo y reportar cualquier hallazgo a la entidad.

Igualmente, recordó a distribuidores y comercializadores que este producto no debe ser distribuido ni comercializado en el país y que su presencia en el mercado podrá dar lugar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.