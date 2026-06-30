Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / martes 30 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 30 de 2026
03:51 p. m.
03:51 p. m.
- Sigue el drama para miles de familias en Venezuela que buscan entre las ruinas a sus seres queridos. Muchos de los rescatados son niños.
- La Guaira fue la zona más afectada por el doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela. Las imágenes de la destrucción son devastadoras, mientras la búsqueda de los rescatistas no se detiene.
- Con un equipo de más de 1.300 personas Abelardo de la Espriella instaló su equipo de empalme para recibir el mandato al presidente Gustavo Petro.