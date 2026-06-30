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Gran Misión Vivienda Venezuela: los edificios entregados por el chavismo que colapsaron tras los terremotos

Expertos y organizaciones han cuestionado corrupción e irregularidades en la construcción de las viviendas entregadas por Chávez como bandera de su gobierno.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
08:49 p. m.
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La tragedia ocurrida en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio han puesto los ojos del mundo sobre “La Gran Misión Vivienda", el programa bandera de Hugo Chávez con el que entregó miles de viviendas a familias de escasos recursos.

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Durante décadas, muchas voces han denunciado hechos de corrupción en la construcción de esos edificios y ahora, tras el terremoto, varios de ellos quedaron totalmente destruidos.

Los cuestionamientos al programa de vivienda del chavismo

Hoy las estructuras de lo que fue La Gran Misión de Vivienda Venezuela se ven completamente colapsadas, exponiendo graves fallas estructurales de lo que fue uno de los principales bastiones del chavismo.

Con sus propias manos, los sobrevivientes de los terremotos buscan a los suyos. Como Moisés, quien regresó desde Colombia hasta Caravalleda para buscar a su mamá, luego de ver uno de estos edificios en ruinas.

Desde hace décadas, autoridades han denunciado irregularidades en estos proyectos de vivienda, principalmente relacionados con fallas de construcción y corrupción en un proyecto en el que el régimen invirtió más de 67.000 millones de dólares.

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En 2017, un informe de Transparencia por Venezuela señaló que los edificios del programa no cumplían con los “componentes de respeto a los derechos humanos de quienes habitan estas viviendas”.

Además, “se determinó que no se realizaron estudios previos de riesgo y factibilidad de los terrenos, no se ha garantizado el acceso a la disponibilidad de servicios e infraestructura ni la adecuación cultural de los habitantes a las nuevas viviendas.

Piden auditar otras estructuras tras la tragedia

Asimismo, ingenieros y arquitectos han pedido al régimen que audite los otros complejos de viviendas sociales que pueden seguir en grave riesgo luego de los terremotos.

Los apartamentos del programa fueron entregados por el hoy fallecido presidente Hugo Chávez en diciembre de 2010, como una de las grandes banderas de su gobierno y con la que buscaba ayudar a cientos de familias vulnerables.

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Lo que para el chavismo era un triunfo social hoy quedó reducido a ruinas. Tras los terremotos, organizaciones de derechos humanos han denunciado que varios de los edificios entregados por el gobierno, la mayoría en La Guaira, sufrieron graves colapsos.

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