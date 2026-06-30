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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 30 de junio de 2026

¡Se definió la combinación ganadora tras el sorteo del Super Astro Luna de este 30 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

junio 30 de 2026
09:05 p. m.
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Cuando el Super Astro Luna finaliza su sorteo, la información oficial se resume en una sola combinación. Esa publicación contiene dos componentes inseparables: un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Ambos hacen parte del resultado y deben consultarse de manera conjunta.

Este 30 de junio de 2026, el juego realizó una nueva edición y dio a conocer la secuencia correspondiente a la jornada nocturna. Esa combinación es la única que identifica oficialmente este sorteo y queda asociada a la fecha dentro del calendario del Super Astro Luna.

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Es importante tener presente que el resultado publicado corresponde únicamente a la edición del día. Cada jornada genera una combinación independiente, por lo que las cifras divulgadas pertenecen exclusivamente al sorteo realizado este martes.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 30 de junio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de junio de 2026

El Super Astro Luna de este 30 de junio se jugó a las 10:50 de la noche y dejó la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

¿Qué información debe revisar al consultar el resultado del Super Astro Luna?

Al verificar el desenlace del Super Astro Luna conviene observar la combinación completa. El número de cuatro cifras constituye una parte del resultado, mientras que el signo zodiacal complementa la información oficial divulgada por el juego.

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Esa presentación es la que caracteriza al Super Astro Luna y permite identificar plenamente cada edición. Con la publicación de la combinación correspondiente al 30 de junio de 2026, queda oficialmente registrado el resultado del sorteo nocturno de este martes y la información pasa a convertirse en la referencia oficial de la jornada.

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