Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 4 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 04 de 2025
08:30 p. m.
  • Un avión de carga de la empresa de transporte UPS se estrelló cuando despegaba del aeropuerto en Kentucky, Luisiana. Se desconoce si hay víctimas.
  • Dramático testimonio de una testigo del crimen de Jaime Esteban Moreno. Cuenta que los agresores se fueron tranquilamente mientras su amigo gritaba pidiendo auxilio.
  • Con ofrendas y emotivas palabras, profesores, compañeros y familiares de Jaime Esteban rindieron un sentido homenaje en la Universidad de Los Andes.
  • Volvieron a secuestrar a los dos soldados que habían sido supuestamente liberados por una comunidad presionada por las disidencias de las Farc en La Macarena, Meta.
  • La gobernadora de Valle y los alcaldes advierten que si en cuatro días el Gobierno Nacional no gira la plata para el tren de cercanías entre Cali y Jamundí, el proyecto queda tambaleando.
Estados Unidos

VIDEO | Impresionantes imágenes de la explosión tras accidente de un avión en Estados Unidos

El avión se estrelló cuando estaba despegando. Las llamas consumieron todo a su paso.

Artistas

Reconocido actor confirmó el fin de su relación: ¿qué pasó?

El actor abrió su corazón ante los medios de comunicación. ¿Contó cuál fue la causa de la ruptura?

Abuso

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico

Tottenham

El tremendo golazo del Tottenham que califican como el mejor del año en Champions

Empleo en Colombia

El patrón que afecta a los empleados más eficientes y que no se quejan en las empresas