Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 4 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 04 de 2025
08:30 p. m.
- Un avión de carga de la empresa de transporte UPS se estrelló cuando despegaba del aeropuerto en Kentucky, Luisiana. Se desconoce si hay víctimas.
- Dramático testimonio de una testigo del crimen de Jaime Esteban Moreno. Cuenta que los agresores se fueron tranquilamente mientras su amigo gritaba pidiendo auxilio.
- Con ofrendas y emotivas palabras, profesores, compañeros y familiares de Jaime Esteban rindieron un sentido homenaje en la Universidad de Los Andes.
- Volvieron a secuestrar a los dos soldados que habían sido supuestamente liberados por una comunidad presionada por las disidencias de las Farc en La Macarena, Meta.
- La gobernadora de Valle y los alcaldes advierten que si en cuatro días el Gobierno Nacional no gira la plata para el tren de cercanías entre Cali y Jamundí, el proyecto queda tambaleando.